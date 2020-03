Gabbiadini positivo al coronavirus: giocatori di Sampdoria e Verona in isolamento

Come da prassi, dopo il match giocato nell'ultimo turno di campionato, i calciatori blucerchiati e gialloblù affronteranno la quarantena.

Sono ora quattro le squadre di in isolamento causa giocatore infettato dal coronavirus. Dopo e in quarantena in virtù della positività di Daniele Rugani e della gara giocata lo scorso 8 marzo allo Stadium, anche e .

Manolo Gabbiadini è infatti il secondo giocatore di Serie A positivo al coronavirus e come da prassi dovrà rimanere in isolamento alla pari delle persone con cui ha avuto contatti negli ultimi giorni, ovvero i compagni della Sampdoria e gli avversari del Verona affrontati domenica.

Per due settimane i giocatori Sampdoria e Verona rimarranno nelle proprie abitazioni impossibilitati ad uscire causa quarantena e positività al coronavirus di un loro, rispettivamente, compagno ed avversario. Gabbiadini sta comunque bene, e ha ringraziato i tifosi tramite un messaggio social.

Altre squadre

La Serie A è comunque ferma come noto fino ad aprile, ragion per cui non c'è nessun rischio per le prossime gare di campionato, anche se davanti a questa situazione in evoluzione non è chiaro se si potrà proseguire o meno il campionato 2019/2020.

Il Verona ha comunque sospeso gli allenamenti dopo la notizia della positività di Gabbiadini, mentre altre squadre di Serie A, visto il lungo e forzato periodo di stop, hanno deciso di ripartire con gli allenamenti solamente dal prossimo weekend.