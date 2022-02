Gabbiadini KO, la Sampdoria corre ai ripari: Giovinco a un passo

La Sampdoria corre ai ripari: dopo l'infortunio rimediato da Manolo Gabbiadini nel corso della partita contro il Sassuolo, il club blucerchiato ha deciso di tornare sul mercato.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la formazione di Marco Giampaolo sarebbe molto vicina all'ingaggio di Sebastian Giovinco, svincolato.

L'articolo prosegue qui sotto

Per Gabbiadini, infatti, si teme un lungo stop legato alle condizioni del ginocchio, da monitorare e valutare nelle prossime ore.

Giovinco, che si è allenato nell'ultimo periodo con il Toronto, sua ex squadra è svincolato dallo scorso agosto, quando è finita la sua esperienza all'Al Hilal.

L'ultima gara disputata in Serie A, invece, risale al 18 gennaio del 2015, poco più di 7 anni fa, nel 4-0 della Juventus contro il Verona: e adesso, per lui, potrebbe essere arrivata l'ora del ritorno in Italia.