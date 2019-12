Gabbiadini decide il Derby ed esulta come non mai: "E' una partita a sè..."

L'attaccante della Sampdoria nuovamente decisivo nella stracittadina: anche nel 2014 aveva deciso lui con la rete dell'1-0.

Ha segnato dure reti nel Derby di Genova. In entrambi i casi, risultando decisivo. 1-0 nel 2014, 1-0 del 2019.è il talismano della, eroe del sabato stracittadino che ha visto la squadra blucerchiata vincere nuovamente la gara contro il .

Una gara deludente quella tra Genoa e Sampdoria, decisa dal subentrante Gabbiadini. Partito in panchina, l'attaccante blucerchiato è entrato in campo deciso a battere nuovamente i rossoblù dopo cinque anni. Detto fatto, successo e +4 sulla squadra di Thiago Motta, in grande difficoltà.

Ai microfoni di DAZN, Gabbiadini, che ha esultato come non mai, è ovviamente soddisfatto:

"Sono contento perché veniamo da un periodo un po' complicato e il derby è sempre una partita a sé".

Gabbiadini in panchina? Causa problema fisico accusato qualche giorno fa:

"Ho avuto un piccolo fastidio in settimana e per questo non sono partito titolare. Ero un po' contrariato ma siamo un bel gruppo e chi va in campo dà sempre tutto".

Nonostante la vittoria, la Sampdoria rimane in lotta salvezza: