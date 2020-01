Gabbia lascia il Milan, in prestito al Parma: l'agente nella sede rossonera

Matteo Gabbia sta per diventare un nuovo giocatore del Parma: il difensore centrale lascia il Milan in prestito, l'agente cerca la fumata bianca.

Un mercato di gennaio sicuramente caldo per il , sia in entrata che in uscita: tra i giocatori pronti a fare le valigie c'è sicuramente Matteo Gabbia, che cerca maggiore spazio in una realtà minore e si appresta a firmare un nuovo contratto con il .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'agente del giovane difensore centrale è in questo momento a Casa Milan per trattare il prestito del giocatore: da valutare il possibile inserimento di una clausola con diritto di riscatto, mentre sembra più complicata la chiusura con l'obbligo di riscatto.

L'accordo definitivo potrebbe arrivare in serata dopo che la trattativa è stata accelerata da entrambe le parti nelle ultime ore. Dopo la cessione di Gabbia il Milan potrebbe tuffarsi sul classe 2000 Jean Marcelin dall'Auxerre, per il quale c'è già stato un primo incontro con l'entourage nella sede del Diavolo.