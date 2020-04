Gabbia al centro del nuovo Milan: niente prestito, sarà titolare

Le prestazioni di Gabbia hanno convinto il Milan a puntare subito su di lui per il futuro. Il giovane difensore potrebbe fare coppia con Romagnoli.

E se il difensore del futuro il ce lo avesse già in casa? Il nome è quello di Matteo Gabbia, classe 1999 lanciato da Pioli prima dello stop a causa dei problemi accusati da Musacchio e Kjaer.

Proprio l'argentino e il danese, entrambi over 30, a fine stagione potrebbero lasciare definitivamente Milanello e fare spazio a Gabbia. In realtà l'intenzione della società fino a qualche mese fa era quella di girare il giovane difensore in prestito per farsi le ossa.

Le ottime prestazioni offerte da Gabbia contro e però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbero cambiato tutto.

Nonostante debba ancora compiere 21 anni, il ragazzo cresciuto nelle giovanili rossonere e con alle spalle un anno alla Lucchese in Serie C, viene ritenuto pronto per fare subito coppia con Romagnoli. Ma senza correre il rischio di bruciarlo.

Ormai da anni, d'altronde, il Milan cerca senza fortuna una spalla per il capitano rossonero che peraltro deve ancora rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il tutto aspettando il completo recupero di Duarte, giocatore in cui la società crede fortemente e che era diventato un titolare prima del grave infortunio al calcagno.

Il Milan ha scelto la linea verde, insomma: Gabbia e Duarte, il futuro della difesa rossonera è già scritto.