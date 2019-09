Futuro tinto d’Azzurro per Di Lorenzo, Mancini: “Sarà un giocatore della Nazionale”

Il commissario tecnico Roberto Mancini, commenta i progressi di Giovanni Di Lorenzo: “Ha qualità, penso che sarà un giocatore della Nazionale”.

Approdato nel corso dell’estate al , Giovanni Di Lorenzo ha dimostrato in queste primissime fasi della stagione di non aver patito il grande salto in una big.

L’esterno prelevato dall’ , non solo è stato sempre schierato da titolare da Carlo Ancelotti nella sua linea difensiva a quattro, ma ha sfornato prestazioni estremamente convincenti, ha già segnato il suo primo goal con la maglia della compagine partenopea (a contro la ) ed è reduce da un debutto impeccabile in contro i campioni d’Europa del .

I progressi di Di Lorenzo non sono certo passati inosservati ed anche Roberto Mancini, che comunque ha già avuto modo di osservarlo da vicino, parlando a Il Mattino, ha prospettato per lui un futuro in Nazionale.