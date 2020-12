Il futuro di Messi: nessuna trattativa e nessun contatto con altri club

Il pensiero del fuoriclasse argentino è soltanto sul campo, sebbene dall'1 gennaio 2021 sia libero di firmare con altri club.

Salvo clamorosi colpi di scena, nella prossima stagione Lionel Messi potrebbe vestire una nuova maglia e non più quella blaugrana del . Il contratto dell'argentino scade il 30 giugno 2021 e dall'1 gennaio sarà libero di firmare con un nuovo club.

Come raccolto da Ruben Uria di Goal, che quest'estate ha realizzato l'intervista in cui Messi ha chiarito il suo futuro, al momento non ci sono né trattative né contatti in corso con altri club.

Sebbene il telefono del padre sia probabilmente pieno di messaggi e tanti club stiano monitorando la situazione, il giocatore argentino al momento ha in testa soltanto il Barcellona. Prima di tutto, il campo. Poi il resto.

Altre squadre

Lo stesso Messi vuole evitare distrazioni in questo momento delicato per il club. Quindi in questo momento non ci saranno trattative. Nemmeno con i candidati alla presidenza del club, i quali sperano di tenere il numero 10 al Camp Nou. Per ora, però, tutto tace.