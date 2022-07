Futuro da decifrare per de Ligt: inizia la stagione con la Juve, ma la sua permanenza è in bilico

Il difensore olandese inizia la preparazione estiva agli ordini di Allegri, ma il futuro in bianconero è in dubbio: su di lui Chelsea e Bayern.

Matthijs de Ligt si è presentato si è presentato questa mattina al J|Medical per sostenere le visite mediche e per iniziare la preparazione estiva con la maglia della Juventus, in attesa di nuovi lumi sul proprio futuro: sulle tracce dell'ex difensore dell'Ajax, infatti, ci sono sia il Bayern che il Chelsea.

Una situazione in pieno divenire, dunque, quella del centrale classe 1999, arrivato questa mattina al centro medico bianconero in compagnia dell'ultimo acquisto Paul Pogba.

Sono ore calde e che rischiano di risultare fortemente decisive circa il futuro del calciatore che i bianconeri hanno prelevato dall'Ajax nell'estate del 2019 al culmine di una maxi operazione da 85 milioni di euro.

Con un contratto in scadenza a giugno del 2024, la Juventus avrebbe avanzato una proposta di rinnovo al centrale olandese, il quale, ad oggi, non ha mostrato segnali di evidente apertura.

Morale della favola, c'è la volontà di ascoltare le proposte pronte a pervenire da altri club di caratura europea. Su tutti è stato il Chelsea a bussare prontamente alla porta di Madama, imitato a stretto giro dal Bayern che si è iscritto prepotentemente alla corsa per il giocatore.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel contratto di de Ligt, non va dimenticato, è stata inserita una clausola da 120 milioni di euro e la Juve, in caso di cessione, vorrebbe incassare un gruzzoletto non troppo distante da quella cifra.

La palla ora passa alle pretendenti, chiamate a scoprire le carte in maniera perentoria. De Ligt, dal canto suo, attende e si prepara a scendere in campo con i propri compagni per il primo allenamento che apre ufficialmente la stagione 2022/2023 agli ordini di Massimiliano Allegri.