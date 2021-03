Futre carica il Porto: "Disgustato, il Chelsea ha festeggiato per il sorteggio"

Il grande ex Paulo Futre condanna l'atteggiamento trionfalistico del Chelsea: "Pensano di essere già in semifinale. Dovremo correre come non mai".

Attenzione al Porto. Attenzione davvero. Ha già eliminato a sorpresa la Juventus dalla Champions League e ora vuole continuare a stupire. Però, nonostante l'impresa degli ottavi di finale, il Chelsea pare non aver preso troppo sul serio l'insidia rappresentata dalla formazione di Sergio Conceição, sua avversaria nei quarti.

Un atteggiamento che proprio non è andato giù al grande Paulo Futre, fuoriclasse passato anche per la Serie A all'inizio degli anni 90 tra Milan e Reggiana. Ex proprio del Porto, con cui ha giocato dal 1984 al 1987, il mancino si è sfogato all'emittente portoghese CMTV, attaccando pesantemente gli inglesi.

"I giocatori del Chelsea hanno festeggiato quando hanno saputo di aver pescato il Porto. Come lo so? Lo ha detto la stampa inglese e poi ho fatto una telefonata per avere la conferma. I giocatori del Porto dovranno correre come non mai in queste due partite. Sapete perché? Perché il Chelsea pensa di avere già passato il turno. Hanno festeggiato!

Quando ho parlato con la mia fonte ero disgustato. Avrei dato qualsiasi cosa pur di poter giocare contro il Chelsea. Il Porto dovrà dare il massimo in campo, perché il Chelsea pensa di essere già in semifinale".

Un sentimento trionfalistico che, a dire il vero, la Juventus aveva provato ad evitare. Tanto che Pavel Nedved, a margine del sorteggio degli ottavi di finale andato in scena a dicembre, aveva frenato gli entusiasmi generali dicendo che "tutti si attendono una qualficazione tranquilla, ed è questo il pericolo maggiore".

Ad avere la meglio nella doppia sfida è stato il Porto, come noto, ma evidentemente il Chelsea non pare aver imparato la lezione. E ora da Oporto, dove sognano una semifinale che manca da quel leggendario 2004 e dai tempi di José Mourinho, promettono battaglia.