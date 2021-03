FUT Birthday: di cosa si tratta e quando arriva

12esimo compleanno per la modalità più giocata di FIFA: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova iniziativa di EA Sports.

FIFA Ultimate Team corre verso il suo 12esimo compleanno. Il punto forte dei titoli FIFA oramai da inizio millennio, via via sempre più importante per i videogiocatori che scelgono EA Sports, porterà a nuove certe speciali a primavera: pronto il FUT Birthday.

In FIFA 21 ci saranno dunque alcuni dei più popolari giocatori delle scorse edizioni di FIFA, tra enormi aggiornamenti e carte speciali. Oltre a ciò, per il FUT Birthday saranno previste anche promozioni nello store di FIFA, nuovi obiettivi e sfide creazione squadra.

COS'É IL FUT BIRTHDAY

Il FIFA Ultimate Team è arrivato per la prima volta come download aggiuntivo in FIFA 2009 ed era solo una piccola parte dell'esperienza FIFA complessiva. Tuttavia, negli anni successivi, è cresciuta fino a diventare la modalità di gioco più grande e popolare su FIFA.

La EA Sports di solito festeggia il suo compleanno ogni anno con una promozione speciale. Negli ultimi anni, sono state rilasciate due squadre del Birthday FUT, disponibili in pacchetti per una settimana ciascuna. Altri giocatori potenziati possono essere acquisiti completando obiettivi o sfide di costruzione della squadra (SBC).

QUANDO ARRIVA IL FUT BIRTHDAY?

Ogni anno, l'evento FUT Birthday inizia l'ultimo venerdì di marzo, quindi quest'anno dovrebbe arrivare il 26 marzo. La promozione di solito dura due settimane, con una rosa FUT Birthday rilasciata il 26 marzo e poi una seconda squadra aggiunta ai pacchetti il 2 aprile.

La parte principale del compleanno di FUT sono le due squadre speciali, contenenti giocatori famosi delle precedenti edizioni di FIFA. Questi giocatori ricevono enormi aggiornamenti di valutazione, mentre ad alcuni vengono anche dati cambiamenti di posizione e aggiornamenti alle loro abilità e piede debole.

Ulteriori giocatori FUT per il compleanno verranno rilasciati nelle Sfide Creazione Rosa (SBC) giornaliere e negli obiettivi settimanali. I giocatori con obiettivo settimanale richiedono di completare un certo numero di obiettivi di gioco, incluso il punteggio finale.

CHE OFFERTE DURANTE IL FUT BIRTHDAY?

Prima del compleanno di FUT, EA Sports ha celebrato i Player Days assegnando pacchetti gratuiti agli utenti. Questi pacchetti sono aumentati di valore a seconda del tempo trascorso a giocare a FIFA 21 in questa stagione.

Oltre a questi premi non scambiabili, nel negozio verranno aggiunti pacchetti speciali durante l'intero evento del compleanno di FUT. Questi pacchetti saranno disponibili per periodi limitati e avranno limiti di acquisto, mentre alcuni membri della comunità FIFA hanno ipotizzato che le offerte dei pacchetti "2 per 1" potrebbero far parte del FUT Birthday, dopo che i pacchetti paghi uno prendi uno gratis sono stati aggiunti al codice del gioco.