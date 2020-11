Furto a casa Fonseca, mentre allenava la Roma: rubati tre orologi da centomila euro

Paulo Fonseca ha subìto un furto nella sua abitazione, mentre nessuno era a casa e mentre lui era a Trigoria ad allenare la Roma.

Un venerdì da cancellare per Paulo Fonseca, che mentre allenava la a Trigoria in vista della partita di contro la , è stato derubato a casa sua, che era vuota.

Come riportato dal 'Messaggero', i ladri ne hanno approfittato per entrare nella sua abitazione extra-lusso di via della Nocetta, a Monteverde, a due passi da Villa Pamphijli, e rubargli tre preziosissimi orologi, dal valore di almeno centomila euro.

Molto probabilmente si è trattato di un'opera da parte di alcuni "professionisti" del settore, visto che hanno disinserito l'allarme e non hanno lasciato alcuna traccia, né impronta.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Sul misterioso furto indagano gli agenti del Commissariato Monteverde. Si tratta di orologi di grande valore le cui quotazioni, in tempi di Covid e con i mercati azionari altalenanti, sono salite alle stelle.