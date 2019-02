Furto a casa Boateng: ladri nell'abitazione mentre era in campo con il Barcellona

Serata agrodolce per Kevin-Prince Boateng: mentre esordiva in Liga da titolare contro il Valladolid con il Barcellona, i ladri gli rubavano in casa.

Doveva essere una serata di festa e sorrisi per Kevin-Prince Boateng, all'esordio da titolare con il Barcellona nella Liga. Contro il Valladolid il ghanese è stato un campo un'ora nella vittoria per 1-0 della sua squadra, ma al ritorno ha trovato una spiacevole sorpresa: un furto in casa sua.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

A raccontarlo è il 'Mundo Deportivo', secondo cui il calciatore arrivato in Catalogna nello scorso gennaio avrebbe scoperto tutto al suo ritorno a casa dal Camp Nou, dove a decidere la partita è stato un goal del solito Leo Messi.

Nella villa del Ghanese, nella parte alta di Sarrià, i ladri si sarebbero introdotti studiando ogni dettaglio. Avrebbero atteso proprio che Boateng fosse impegnato in campo per entrare in casa sua e commettere il furto senza disturbo.

La refurtiva, in gioielli e contanti, avrebbe un valore complessivo di 300mila euro. Quella che per Boateng sembrava poter essere una serata di festa e sorrisi, con la vittoria celebrata in un post su Instagram, si è trasformata in una serata da incubo.