Furia Roy Keane contro De Gea: "Lo prenderei a pugni, assurdo"

L'ex leggenda del Manchester United ha attaccato il portiere, oltre a Maguire: "Sono disgustato, direi loro di tornare in taxi in città".

Nuovo attacco di Roy Keane a David De Gea. L'ex idolo del , infatti, è tornato all'assalto del portiere spagnolo, reo di non essersi opposto con bravura alla conclusione di Bergwjin, abile a dare il vantaggio al nel match poi pareggiato in quel di Londra.

Non solo, visto che nel salotto di Sky Sports UK, ha anche detto la sua pesantemente su Maguire, superato troppo facilmente dall'avversario in occasione del goal. Keane, che non ha mai usato giri di parole riguardo i giocatori del Manchester United, e non solo, ha fatto parlare largamente di sè con queste dichiarazioni.

Dichiarazioni che arrivano tre mesi dopo l'ultimo attacco a De Gea, alla prima occasione utile:

"Maguire? Sono disgustato. Uno che gioca in Nazionale non può fare una cosa del genere. E sono stufo anche di De Gea. Lo prenderei a pugni, dovrebbero nascondersi per la vergogna. Era una parata semplice, lui è un portiere affermato, è assurdo. Maguire e De Gea non li farei salire sul pullman dopo la partita. Direi loro di prendere un taxi per tornare a Manchester".

Sui social, sopratutto in , c'è chi accusato Keane di essere stato troppo duro con i due, mentre altri hanno sì storto il naso per le parole dell'ex leggenda irlandese, evidenziando in ogni caso come entrambi siano sotto gli standard richiesti dai fans e dalla società di Manchester.

Maguire, difensore più costoso nella storia del calcio, ha tra l'altro ricevuto la fascia da capitano, mentre De Gea dopo il mancato passaggio al ha fornito prestazioni a volte decisamente monstre, alternandole però ad errori importanti rispetto al passato.