Furia Nedved anche con la Juve Under 23: "Mai visto un rigore così"

La seconda squadra bianconera perde contro il Renate, il vicepresidente bianconero si infuria: "L'arbitro non si era accorto di nulla".

Non è stata la settimana più facile dell'anno per la , per usare un eufemismo. I bianconeri sono stati travolti in casa dalla , hanno 'perso' i tre punti del 3-0 a tavolino col e anche l'Under 23 è stata sconfitta.

La seconda squadra ha perso in casa mercoledì sera contro il Renate, un 1-2 maturato nel finale dopo il vantaggio di Correia. Anche se il goal decisivo, segnato da Kabashi su rigore, ha fatto particolarmente discutere.

Come raccontato dalla 'Gazzetta dello Sport', in tribuna per assistere al match c'era anche Pavel Nedved. Il vicepresidente bianconero ha nuovamente lasciato il campo in anticipo dopo la concessione del rigore per un fallo di Delli Carri.

"Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla ormai era a centrocampo senza che il direttore di gara si fosse accorto di nulla".

Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la squadra di Zauli, che aveva perso anche le partite contro il Pontedera e contro l'Alessandria. E di un'altra serataccia per Nedved.