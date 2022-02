Furia Gasperini dopo il goal annullato a Malinovskyi: "Questo non è calcio, voi siete matti"

L'Atalanta incassa la prima sconfitta esterna del suo campionato perdendo 1-0 sul campo della Fiorentina.

Ad accendere gli animi sul fronte ospite, però, è stato soprattutto quanto accaduto poco dopo la rete del vantaggio viola. La Dea, infatti, aveva acciuffato il pari grazie al piazzato vincente di Malinovskyi. Gioia prontamente smorzata dalla chiamata del direttore di gara Doveri che ha fermato tutto segnalando una posizione di fuorigioco.

Il seguente check da parte del VAR, però, ha evidenziato la regolarità della posizione del trequartista ucraino, ma non quella di Hateboer, 'pizzicato' al di là della linea viola e considerato influente alla dinamica dell'azione nonostante l'olandese non sia mai entrato in contatto con la sfera.

Morale della favola, goal annullato e Fiorentina che conserva il vantaggio. Una decisione che ha scatenato la reazione furibonda di Gian Piero Gasperini, prontamente espulso dall'arbitro. Allontanandosi dal rettangolo di gioco, l'allenatore toscano si è rivolto verso il quarto uomo urlando tutta la sua rabbia:

"Questo non è calcio, voi siete matti".

Al termine della gara, l'Atalanta è entrata ufficialmente in silenzio stampa e non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.