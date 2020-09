Furia De Laurentiis: "Campionato falsato, alla UEFA non capiscono nulla"

Il presidente del Napoli ha attaccato duramente le istituzioni riguardo l'avvio delle gare della Nazionali e del campionato".

Continua la battaglia di Aurelio De Laurentiis, tecnico del , contro le istituzioni italiane ed europee. Il numero uno azzurro, infatti, ha attaccato riguardo la gestione dei calendari, precisamente l'attuale periodo con le Nazionali in campo.

A margine di un incontro con il cardinale Sepe, De Laurentiis ha detto la sua riguardo lo stato della , ma non solo. Per il presidente del Napoli infatti il campionato italiano non sta riuscendo a crescere per diversi motivi, compreso quanto fatto dalla UEFA.

De Laurentiis non usa giri di parole

Altre squadre

"Giocare già oggi? La Lega Serie A con le altre dovrebbe dire ai signori del Governo, di tutti i governi europei, ed alla Uefa ‘Noi ci fermiamo'. A noi non sta bene essere comandati da voi che non capite nulla, servono dimissioni".

Il discorso si è poi ampliato:

"Dovreste essere solo il nostro segretariato. State spremendo il calcio ed i tifosi senza fine, stabilendo calendari sbagliati e favorendo le nazionali. Il tifoso ha a cuore la nazionale, ma in primis guarda al proprio campionato. Uefa e Fifa dovrebbero fare un passo indietro, si comportano da re e regina".

Poi, una dichiarazione che farà molto discutere: