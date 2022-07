Fuorigioco semi-automatico: cos'è e come funziona

Ai Mondiali verrà utilizzato il fuorigioco semi-automatico, un aiuto per gli arbitri per ridurre i tempi durante una complicata decisione di offside.

Mondiali 2022 in Qatar, ci siamo quasi. A novembre si giocherà la Coppa del Mondo inedita, per la prima volta in autunno, a pochi giorni dall'inverno. Una grande novità - unica probabilmente per molto tempo - ma non l'unica. Verrà utilizzato durante il Mondiale, infatti, il fuorigioco semi-automatico.

Il primo luglio è stata ufficializzata la decisione di utilizzare tale implementazione tecnologica per i Mondiali al via a metà novembre, che si concluderanno ad una settimana da Natale. Ma come funzione e in cosa consiste l'aggiunta voluta dalla FIFA per Qatar 2022?

CHE COS'É IL FUORIGIOCO SEMI-AUTOMATICO?

Si tratta di un'implementazione tecnologica per ridurre i tempi decisionali in merito ad un possibile fuorigioco: maggiore rapidità, per una stima di circa 20 secondi in cui viene determinato se si tratta di offside o meno. Non si tratta di un fuorigioco robot, una definizione che Collina, presidente della Commissione arbitri della FIFA, ha voluto smentire seccamente.

Il motivo? L'arbitro e i suoi assistenti sono comunque responsabili della decisione in campo. Si tratta solamente di un grande aiuto quando il fuorigioco è questione di centimetri e millimetri.

COME FUNZIONA IL FUORIGIOCO SEMI-AUTOMATICO?

La tecnologia traccia 50 fotogrammi al secondo, dunque 50 volte al secondo gli addetti sanno si trovano i giocatori. Le informazioni vengono ricevute dal sistema, che conosce dunque esattamente la posizione dei calciatori in ogni istante della sfida. Al pari dei giocatori, anche la palla è monitorata per 50 volte ogni secondo: in questo modo gli addetti sanno dove si trovano i piedi e il pallone, così da valutare se si tratta di fuorigioco o meno.

I Mondiali saranno il banco di prova per il futuro: in questo modo, dal 2023 gli arbitri potrebbero ricevere direttamente sull'auricolare la comunicazione relativa al fuorigioco, tagliando le lunghe attese a cui gli addetti al VAR devono sottostare durante lo scambio di valutazioni con il direttore di gara in campo.

FUORIGIOCO SEMI-AUTOMATICO IN SERIE A?

A seconda di come andrà l'esperimento ai Mondiali, l'aiuto tecnologico in termini di offside potrebbe arrivare anche nei grandi campionati europei, compresa la Serie A, dal 2023 o dal 2024. Non resta che attendere gli sviluppi in Qatar.