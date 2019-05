Fulham, nuovo assalto a Wenger: l'allenatore rifiuta per la seconda volta

Dopo il primo tentativo dello scorso novembre il Fulham ha cercato di convincere nuovamente Arsene Wenger, che ha però risposto con un altro 'no'.

La retrocessione non ha scoraggiato il , che continua ad avere un progetto ambizioso nonostante l'addio alla Premier League. Il club londinese ha infatti tentato per la seconda volta di portare in panchina Arsene Wenger.

Come riferito dal 'Daily Mail', il Fulham aveva già cercato l'allenatore francese lo scorso novembre prima di ingaggiare Claudio Ranieri: il primo rifiuto non ha scoraggiato la dirigenza, che ci ha riprovato negli ultimi giorni.

Wenger ha però declinato nuovamente la proposta del club inglese e dovrà decidere se tornare nel mondo del calcio o meno dopo 22 anni di .

Il Fulham continuerà comunque a cercare un profilo di primissimo livello per tentare l'immediata promozione, anche se il capitano Tom Cairney si è già espresso in favore dell'attuale tecnico Scott Parker: "Credo che abbia fatto un lavoro incredibile e penso che sia l'uomo giusto per questo ruolo".