Fulham-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la Premier League 2022/23, il Liverpool a Londra contro il Fulham: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

FULHAM-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fulham-Liverpool

Data: 6 agosto 2022

Orario: 04.00

Canale tv: Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K (numero 213)

Streaming: Sky Go

Il momento è giunto, riparte la Premier League. Il campionato più seguito al mondo riapre i battenti per la stagione 2022/2023, che vedrà come favorite assolute per il titolo ancora una volta il Manchester City Campione in carica e il Liverpool secondo nell'ultimo torneo, nonchè in Champions.

Per la truppa di Klopp l'esordio nella Premier 22/23 sarà contro il Fulham: appena tornato nella massima serie, il club londinese spera di spezzare la maledizione delle continue risalite e immediate retrocessioni degli ultimi anni, in cui non è riuscito a trovare continuità di rendimento.

La stagione del Liverpool è tra l'altro iniziata alla grande contro il Manchester City, nell'ennesima sfida tra Guardiola e Klopp: i Reds hanno infatti conquistato la Supercoppa inglese, ovvero il Community Shield, andato ai Reds grazie al 3-1 maturato qualche giorno fa.

Tutte le informazioni su Fulham-Liverpool: dalle formazioni agli aggiornamenti relativi alla diretta tv e streaming della partita.

ORARIO FULHAM-LIVERPOOL

La partita tra Fulham e Liverpool per la prima giornata di Premier League 2022/23 è prevista ad Elland Road, Londra, sabato 6 agosto 2022 alle ore 13:30.

FULHAM-LIVERPOOL IN TV

Fulham-Liverpool in diretta tv su Sky, che detiene i diritti della Premier League. Per assistere alla prima gara del campionato inglese basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football al canale 203 o su Sky Sport 4K al numero 213 del satellite.

FULHAM-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Fulham e Liverpool è disponibile su Sky Go, app riservata agli abbonati di Sky presente su tablet, cellulare, notebook e pc. L'alternativa è quella di abbonarsi a Now Tv, sottoscrivendo uno degli abbonamenti che che comprende anche il match di Premier League.

PROBABILI FORMAZIONI FULHAM-LIVERPOOL

FULHAM (4-3-3): Gazzaniga; Mbabu, Ream, Adarabioyo, Bryan; Pereira, Palhinha, Reed; Wilson, Mitrovic, Reid

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Diaz, Salah, Firmino.