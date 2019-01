Fulham, l'assurdo infortunio di Mawson: si fa male mettendosi gli scarpini

Mawson, centrale del Fulham acquistato dallo Swansea, si è procurato un infortunio al ginocchio infilandosi gli scarpini. Lo racconta Ranieri.

Infortunarsi mettendosi gli scarpini sembra un'impresa difficile, invece si può. Visto il momento che sta trascorrendo la squadra, poteva succedere soltanto al Fulham. Settimana scorsa ha perso per due autoreti, in settimana ha visto un litigio tra i due attaccanti Mitrovic e Kamara durante una seduta di yoga. E, a completare il quadro, il racconto di mister Claudio Ranieri dell'infortunio forse più assurdo mai visto dall'esperto manager dei londinesi.

Alfie Mawson, centrale acquistato dal Fulham in estate dallo Swansea, è alle prese da alcune settimane con un problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi. Come svelato dall'allenatore romano, si è procurato questo problema cambiandosi gli scarpini.

Il tecnico ex tra le altre di Leicester, Juventus e Roma, lo ha raccontato nella conferenza stampa che anticipa la partita di Premier League contro il Tottenham.

"È stato un infortunio assurdo, si è solamente cambiato gli scarpini, qualcosa di incredibile. Non so ancora quanto tempo gli servirà per poter tornare a giocare".

Mawson è un elemento chiave per la difesa dei Cottagers: delle 9 partite che ha saltato finora in stagione, 8 sono finite con una sconfitta per la squadra londinese. Ora l'infortunio che sa di beffa, con la squadra al penultimo posto e a 5 punti dalla zona salvezza. In una stagione, quella del ritorno in Premier League, in cui nulla sembra andare per il verso giusto.