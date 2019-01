Fulham, Kamara e Mitrovic litigano… durante la seduta di yoga

Episodio incredibile quello che ha visto protagonisti Mitrovic e Kamara del Fulham: i due sono venuti a contatto durante una lezione di yoga.

Tutto si può dire tranne che quello tra Aleksandar Mitrovic e Aboubakar Kamara sia un rapporto idilliaco. I due, dopo aver litigato poche settimane fa per un rigore che avrebbe dovuto calciare l’attaccante serbo, ma de quale poi si è incaricato, sbagliandolo, lo stesso Karmara, sono nuovamente venuti a contatto questa volta durante... una seduta di yoga.

Un episodio che ha del clamoroso, soprattutto se si pensa che tale sessione doveva essere all’insegna del relax e del recupero di energie nervose in vista dei prossimi importanti impegni. Il Fulham è infatti attualmente penultimo in campionato, dove è reduce da due sconfitte consecutive, ed è alla ricerca di quei risultati che possano consentirgli di risalire la china.

Ebbene, secondo quanto riportato dal Sun, a scatenare il nuovo durissimo diverbio, sarebbero stati alcuni atteggiamenti di Kamara. Nel corso della seduta di yoga infatti, Mitrovic si sarebbe scagliato contro il compagno perché reo di essere stato scortese con l’insegnante.

Mitrovic e Kamara sarebbero arrivati alle mani e solo l’intervento dei compagni di squadra avrebbe impedito alla situazione di degenerare.

Non resta ora che vedere in che modo Claudio Ranieri reagirà a questo ulteriore episodio. Il tecnico italiano, dopo l’ormai famoso errore dal dischetto di Kamara contro l’Huddersfield (la partita venne poi vinta ironia della sorte grazie ad un goal nel finale proprio di Mitrovic), non usò troppi giri di parole.

“Kamara non ha rispettato me, il club, i compagni ed il pubblico, in quel momento avrei voluto ammazzarlo. Le gerarchie erano chiare, gli ho parlato ma non credo che abbia capito. Non si è scusato e non mi è mai capitato di vedere un comportamento del genere”.

La cura yoga per il momento non sembra funzionare, Ranieri dovrà cercare altri rimedi per calmare gli animi.