Fulham, Kamara arrestato: presunta aggressione ad un membro del club

L'attaccante del Fulham Kamara sarebbe stato arrestato lunedì al campo di allenamento a causa di un aggressione nei confronti di un membro del club.

Sembra essere giunta al capolinea l'avventura di Aboubakar Kamara con la maglia del Fulham. Dopo il diverbio di qualche giorno fa con il compagno di squadra Mitrovic durante una sessione di yoga, l'attaccante francese, secondo quanto riportato da BBC Sports, sarebbe stato arrestato nella giornata di lunedì al campo di allenamento del club di Craven Cottage.

Il motivo? Avrebbe aggredito un membro del club. Era giunto al campo per discutere con l'amministratore delegato Alistair Mackintosh del suo futuro e soprattutto della decisione di Ranieri, mal digerita, di metterlo fuori squadra dopo l'alterco con il compagno di reparto Mitrovic.

La polizia ha riferito che 'per aggressione e lesioni personali un uomo sulla ventina è tenuto in custodia in una stazione di polizia nel sud di Londra'.

Sucessivamente sono arrivate anche le dichiarazioni da parte del club, che ha fatto sapere che il soggetto in questione è bandito a tempo indeterminato dal campo di allenamento e da tutte le attività del club e che darà la massima collaborazione affinchè possano effettuarsi tutte le indagini o i procedimenti legali del caso.