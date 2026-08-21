Premier League - Game Week 1 24 ago 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham-Chelsea inizierà il 24 agosto 2026 alle 15:00 EST e alle 20:00 GMT.

Grande incertezza attorno alle rivali della West London Fulham e Chelsea, con entrambe le squadre che entrano in una nuova era sotto una nuova gestione tecnica.

Dopo cinque anni a Craven Cottage, Marco Silva ha lasciato il Fulham alla fine del 2025-26. Al suo posto arriva Álvaro Arbeloa. Lo spagnolo è relativamente inesperto, con sole 28 partite da allenatore senior alle spalle. Il suo primo problema da risolvere sarà la perdita del centrocampista di punta Harry Wilson, passato al Leeds.

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Le estati del Chelsea non sono mai tranquille di questi tempi. Xabi Alonso, ex compagno di squadra di Arbeloa, è il nuovo uomo al comando a Stamford Bridge e ha speso cifre importanti, compresi i 117 milioni di sterline del record britannico versati per Morgan Rogers dall'Aston Villa.

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Chi hanno acquistato Fulham e Chelsea?

Una coppia di giocatori del Real Madrid ha seguito Álvaro Arbeloa a Craven Cottage, dato che Gonzalo García e César Palacios sono stati due dei quattro giocatori arrivati dal mercato in questa sessione estiva. Il Fulham ha concentrato il proprio reclutamento su giovani talenti, con gli arrivi del 19enne Jonah Kusi-Asare, del 22enne Shea Charles, del 22enne Gonzalo Garcia e del 21enne Cesar Palacios.

Il nuovo Chelsea di Alonso ha già speso la cifra impressionante di 333 milioni di sterline per i giocatori in questa finestra di mercato. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra sono alcuni dei nuovi innesti scintillanti e costosi. Anche i veterani della Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson arrivano per aggiungere una vasta esperienza.

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Statistiche chiave, infortuni e squalifiche

Il Chelsea ha vinto sei delle ultime otto trasferte a Craven Cottage (P2), ma dopo aver perso l'ultimo scontro diretto rischia di essere battuto in incontri consecutivi, in qualsiasi sede, per la prima volta dal 1979.

Joachim Andersen del Fulham e Wesley Fofana del Chelsea devono scontare squalifiche riportate dalla scorsa stagione.

Probabili formazioni

Fulham (4231): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (343): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Fulham Alvaro Arbeloa deve fare a meno di Tom Cairney per infortunio, mentre Joachim Andersen è squalificato e non prenderà parte all'esordio. Non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione titolare prima del calcio d'inizio, e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso della partita.

Il tecnico del Chelsea Xabi Alonso deve fare i conti con una lista di infortunati più lunga, con Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha e Geovany Quenda tutti indisponibili. Wesley Fofana è squalificato e salterà anche la trasferta a Craven Cottage. Il Chelsea non ha ancora confermato il suo undici previsto, e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena disponibili.

Forma

Il Fulham arriva all'esordio in Premier League dopo una pre-season altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque amichevoli. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul VfB Stuttgart del 15 agosto, mentre tre giorni prima aveva pareggiato 2-2 con il Malaga. La sconfitta per 1-2 contro il Crystal Palace è stata il punto più basso del programma estivo. In queste cinque partite, il Fulham ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Anche la pre-season del Chelsea racconta una storia simile di discontinuità. Nelle ultime cinque amichevoli sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con il 3-1 al Real Sociedad del 15 agosto come risultato più recente. Il 3-0 inflitto al Milan all'inizio della settimana è stata la prestazione migliore dell'estate, anche se le sconfitte contro Juventus e Tottenham Hotspur hanno mostrato che c'è ancora lavoro da fare. Il Chelsea ha segnato 10 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 2-1 del Fulham a Craven Cottage nel gennaio 2026, un risultato che darà fiducia ai padroni di casa in vista della sfida di lunedì. Negli ultimi cinque incroci di Premier League, il Chelsea ha vinto due volte, il Fulham ha vinto due volte e una partita è terminata in parità, con ciascuna di queste vittorie del Fulham arrivata a Craven Cottage. L'ultima vittoria esterna del Chelsea in questa sfida risale all'agosto 2025, quando ha battuto il Fulham 2-0 a Stamford Bridge.