Fuenlabrada, sei giocatori positivi al Covid-19: sospesa la partita contro il Deportivo

Il club di Segunda Divisiòn non scende in campo: i test effettuati prima del match contro i galiziani mostrano sei casi di Coronavirus.

Nell'ultima giornata di Segunda Divisiòn, in , il Coronavirus torna a spaventare anche il calcio. Sei giocatori del Fuenlabrada sono risultati positivi al Covid-19.

La partita di questa sera, che il club madrileno avrebbe dovuto disputare a La Coruna contro il Deportivo, è stata sospesa. Il resto della giornata invece si giocherà regolarmente.

Secondo 'As', i sei calciatori positivi sarebbero venuti a conoscenza dell'esito del test quando si trovavano già in Galizia. Per questo ora dovranno tornare in pullman o rimanere a La Coruna. Tutti sarebbero asintomatici.

La decisione di giocare avrebbe causato diversi malumori, essendo la sfida tra Deportivo e Fuenlabrada cruciale per decidere le sorti sia dei playoff che della zona retrocessione.

Il Fuenlabrada si trova infatti al sesto posto, il primo utile per disputare i playoff promozione, mentre il Deportivo è quartultimo, in una posizione valida per retrocedere.