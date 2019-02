Fuck Off ai tifosi del Manchester United: Di Maria a rischio squalifica

Dopo l'1-0 del PSG, Di Maria si è rivolto in malo modo ai suoi ex fans: secondo l'articolo 15 dell'UEFA ora rischia una sospensione.

L'Angel contro i Diavoli. Chi sono i buoni? Chi i cattivi? Confine piuttosto labile, sicuramente ben separato da chi tifa Manchester United e chi PSG. Arrivato nel suo vecchio Old Trafford per sognare contro gli insulti da incubo dei suoi vecchi tifosi, Di Maria è stato assoluto protagonista. Nel bene e nel male.

Autore di due assist decisivi per il suo PSG, Di Maria è stato subissato per tutta la gara da fischi e insulti da parte dei fans dello United, delusi dalle dichiarazioni dell'argentino riguardo il periodo negativo in città. Ha risposto sul campo, l'ala di Tuchel, ma anche con una voce squillante. I suoi Fuck Off dopo l'1-0 di Kimbempe hanno fatto il giro del mondo.

E nel secondo decennio del nuovo millennio non solo c'è sempre qualcuno che osserva, ma sopratutto ci sono milioni che lo fanno. Compresa ovviamente l'UEFA, che potrebbe squalificare Di Maria dopo gli insulti ai tifosi avversari. I quali, tra l'altro, hanno anche lanciato una bottiglia di birra all'indirizza del devastante Angel.

E' l'articolo 15, relativo al codice di comportamento UEFA, a mettere paura a Di Maria e al PSG. Per ora nessuna inchiesta ufficiale nei confronti dell'argentino, ma gli insulti ai tifosi sono ben visibili e dunque potenzialmente punibili considerato il paragrafo numero 6.

Questo infatti recita che una sospensione di una gara o per un certo periodo può essere comminata nel caso in cui i tifosi vengano provocati dagli stessi giocatori. Carico di adrenalina e di insulti ricevuti, Di Maria non si è trattenuto, finendo però in un un potenziale guaio.

Nei prossimi giorni arriverà la decisione ufficiale della UEFA, mentre il Manchester Uniter è per ora rimasto in silenzio, costretto a leccasi le ferite dopo la pesante sconfitta internache mette il PSG con un piede nei quarti di finale e i Red Devils nell'ennesima stagione deludente. Tra il dire e disperarsi però c'è ancora il ritorno. E la questione Di Maria potrebbe essere decisiva.