Frosinone-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita il Venezia nell'anticipo della 4ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta ospita il di Alessio Dionisi nell'anticipo del venerdì della 4ª giornata di Serie B. Di fronte due squadre in difficoltà in questo avvio di stagione: i ciociari sono quindicesimi in classifica con 3 punti e un cammino di una vittoria e 2 sconfitte, stesso andamento negativo e identico bottino di punti per i lagunari, tredicesimi in virtù della miglior differenza reti.

Appena 2 reti realizzate (ben 5 invece quelle subite) per i giallazzurri con Paganini e Dionisi, sempre 2 i goal segnati dagli arancioneroverdi (4 quelli al passivo) con Modolo e Bocalon.

Negli unici 2 precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B, i laziali non hanno mai perso, raccogliendo una vittoria e un pareggio. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Venezia

Frosinone-Venezia Data: 20 settembre 2019

20 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN e Rai Play

ORARIO FROSINONE-VENEZIA

L'anticipo Frosinone-Venezia si disputerà la sera di venerdì 20 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La gara sarà diretta dal signor Nicola Ayroldi della sezione di Molfetta e sarà la 3ª fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Frosinone-Venezia sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile anche in tv nei televisori smart di ultima generazione, collegando al proprio televisore una console di gioco PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure mediante dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso il decoder Sky Q e la app. - sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà supportato dal commento tecnico di Stefan Schwoch.

L'anticipo della 4ª giornata di Serie B sarà inoltre trasmesso anche in tv in chiaro dalla Rai sui canali Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli abbonati DAZN potranno naturalmente seguire l'anticipo Frosinone-Venezia anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà scaricare l'applicazione su dispositivi mobili Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare l'evento nel palinsesto.

La partita sarà disponibile in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play anche per tutti gli altri tifosi e appassionati.

Nesta ritrova al centro della difesa Brighenti dopo la squalifica. A centrocampo è in dubbio Maiello, non al meglio dopo un affaticamento muscolare: se non dovesse farcela potrebbe toccare a Gori completare il reparto con Paganini e Haas. Sulla trequarti Ciano è in vantaggio sul giovane Tribuzzi, tornato in gruppo dopo aver superato i problemi fisici. Davanti Trotta e Dionisi dovrebbero essere preferiti a Citro e Novakovich.

Anche Dionisi dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Il tecnico dei lagunari dovrà fare a meno di Aramu, squalificato 2 giornate dopo l'espulsione nel derby con il . Al suo posto potrebbe avere una chance sulla trequarti Di Mariano, che potrebbe agire alle spalle di Montalto e Bocalon. A metà campo il playmaker sarà il giovane Fiordilino, con Zuculini e Maleh ai suoi lati. In difesa Fiordaliso e Felicioli agiranno da terzini, con Modolo e Cremonesi a comporre la coppia centrale davanti a Lezzerini.

FROSINONE (4-3-1-2): Bardi; Zampano, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Haas; Ciano; Trotta, Dionisi.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Di Mariano; Montalto, Bocalon.