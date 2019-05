Frosinone-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita l'Udinese nella 36ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Marco Baroni ospita l' di Igor Tudor nella 36ª giornata di . I ciociari, già matematicamente retrocessi in Serie B, sono penultimi in classifica con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 21 sconfitte, i friulani lottano per la salvezza e si trovano in 17ª posizione con 34 punti, con un cammino di 8 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte, e hanno un margine di vantaggio di appena 2 lunghezze sull' , terzultimo.

Segui live e in esclusiva Frosinone-Udinese su DAZN

Camillo Ciano è il miglior marcatore dei Canarini con 7 goal realizzati in 30 presenze, mentre l'argentino Rodrigo De Paul è il giocatore più prolifico dei bianconeri con un bottino di 9 reti in 34 partite giocate. Il Frosinone è reduce da 2 sconfitte di fila e un pareggio nelle ultime 3 giornate, l'Udinese ha riportato invece una sconfitta e 2 pareggi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-UDINESE

Frosinone-Udinese si giocherà domenica 12 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Fra le due squadre sarà il 4° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE FROSINONE-UDINESE IN TV E STREAMING

La partita Frosinone-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno seguire la gara su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-UDINESE

Baroni avrà il portiere titolare Sportiello squalificato, mentre saranno assenti per infortunio Salamon in difesa, Gori, Chibsah e Paganini a centrocampo. In difesa ballottaggio nella linea a tre fra Capuano e Brighenti, dovrebbe spuntarla ancora il secondo. A centrocampo conferma per Cassata da mezzala destra, in regia duello Maiello-Sammarco, mentre sulle corsie esterne agiranno Zampano a destra e Beghetto a sinistra. In attacco Ciano dovrebbe affiancare Pinamonti, che potrebbe essere preferito a Daniel Ciofani.

Tudor ritrova Samir nella linea a tre di difesa dopo il turno di squalifica ed anche Troost-Ekong è recuperato dall'infortunio all'adduttore, mentre mancheranno ancora Barak, Behrami, Fofana, Opuku e Ingelsson. Da playmaker agirà Sandro, con Mandragora e De Paul ai suoi lati. Stryger-Larsen a destra e D'Alessandro a sinistra presidieranno le due fasce. In attacco il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Pussetto e Okaka, panchina per Lasagna.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Cassata, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D'Alessandro; Pussetto, Okaka.