Frosinone-Udinese, le formazioni ufficiali: Lasagna e Okaka dal 1'

L'Udinese si affida alla coppia d'attacco formata da Lasagna e Okaka, con De Paul più dietro. Nel Frosinone spazio a Bardi in porta.

Queste le formazioni ufficiali di e :

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Beghetto, Valzania, Sammarco, Ciano; Pinamonti, Ciofani.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka.

Sfida salvezza per l'Udinese di Igor Tudor, che dovrà battere in qualsiasi modo il Frosinone se vuole puntare alla permanenza in . La squadra di Baroni, ormai, è invece retrocessa.

In porta trova l'occasione per mettersi in mostra Bardi (Sportiello è squalificato), con Brighenti nel terzetto difensivo. Pinamonti e Ciofani formeranno la coppia offensiva del Frosinone.

L'Udinese punta su una formazione abbastanza offensiva, con Lasagna e Okaka in attacco. De Paul agirà tra il centrocampo e la trequarti, con D'Alessandro e Larsen a tutta fascia.