Frosinone-Udinese 1-3: un super Okaka rilancia i friulani, salvezza più vicina

L'Udinese supera per 3-1 il Frosinone al Benito Stirpe: decidono la doppietta di Okaka e la rete di Samir, non basta Dionisi ai ciociari.

L' di Igor Tudor batte il di Marco Baroni nella 36esima giornata di . Al Benito Stirpe decidono la doppietta di Okaka e la rete di Samir. Ai ciociari non basta il goal segnato nel finale da Dionisi.

Primo tempo a forti tinte bianconere, con i friulani che riescono infatti a dominare il Frosinone sotto il piano del risultato. A sbloccare la gara all'undicesimo minuto è uno straripante Okaka, bravo a rubare palla a Valzania e a battere Bardi anche grazie a una deviazione di Ariaudo.

Accusato il colpo, il Frosinone prova però a rimettersi subito in partita con Ciano, bloccato per ben due volte da un impenetrabile Musso. Il portiere dei friulani gioca infatti un primo tempo privo di sbavature, aiutato soprattutto da Troost-Ekong.

E se sul piano delle occasioni i padroni di casa non hanno nulla da invidiare agli ospiti, in una gara tutto sommato equilibrata, a portare l'Udinese sul 2-0 ci pensa Samir, bravo a battere Bardi di testa su un cross perfetto di De Paul da calcio piazzato.

Passano quattro minuti e l'argentino sale nuovamente in cattedra, dando avvio all'azione del terzo goal dell'Udinese. Innescato da un geniale passaggio filtrante di De Paul, Lasagna serve a Okaka la palla del 3-0, nonché della doppietta personale.

Nella ripresa il Frosinone prova ad accorciare le distanze prima con Pinamonti e poi con Paganini ma la difesa dei fiulani è brava e compatta. All'85' i ciociari riescono però a trovare la rete della bandiera con Dionisi, per la gioia dei tifosi di casa.

Una rete tardiva che non riapre però la gara, con l'Udinese che espugna così il Benito Stirpe grazie soprattutto a una grande prestazione di Okaka e De Paul. La salvezza per i friulani ora è un po' più vicina.

I GOAL

11' OKAKA 0-1 - Okaka strappa palla a Valzania e, dopo aver superato Sammarco, batte Bardi con un diagonale sul secondo palo. Decisiva una leggera deviazione di Ariaudo.

41' SAMIR 0-2 - Perfetto cross di De Paul da calcio piazzato e stacco vincente di Samir.

44' OKAKA 0-3 - Geniale passaggio filtrante di De Paul per Lasagna che a tu per tu con Bardi serve Okaka. L'attaccante dei friulani deve solo appoggiare in rete per la doppietta personale.

85' DIONISI 1-3 - I padroni di casa accorciano: corner di Beghetto e colpo di testa di Dionisi che batte Musso.

IL TABELLINO

FROSINONE-UDINESE 1-3

Marcatori: 11' Okaka, 41' Samir, 44' Okaka, 85' Dionisi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Beghetto, Valzania (81' Maiello), Sammarco, Ciano (73' Zampano); Pinamonti, Ciofani (65' Dionisi).

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong (76' Nuytinck), Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro (62' Hallfredsson), De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka (86' Pussetto).

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Okaka (U), Ariaudo (F), Ciano (F), Sandro (U), Samir (U)

Espulsi: Nessuno