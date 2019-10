Frosinone-Trapani dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita il Trapani nella 10ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida in casa il Trapani di Francesco Baldini nel secondo posticipo del 10° turno infrasettimanale di Serie B. I ciociari sono sedicesimi in classifica assieme alla Stabia con 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, i siciliani si trovano in ultima posizione a quota 6 con una sola vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Sono 4 i precedenti in Serie B fra le due formazioni e vedono un predominio dei laziali, con un bilancio di 3 vittorie dei giallazzurri e un successo dei granata. Il Frosinone viene da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Trapani ha ottenuto 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Fra i ciociari quattro giocatori, Luca Paganini, Marco Capuano, Federico Dionisi e Camillo Ciano sono i migliori realizzatori con 2 reti segnate a testa, sempre a 2 goal ci sono anche il francese Anthony Taugourdeau e Stefano Pettinari, i giocatori più prolifici dei siciliani. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Trapani: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Frosinone-Trapani si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La partita, che sarà diretta dal signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, sarà la 5ª nel campionato di Serie B fra le due formazioni.

La partita Frosinone-Trapani sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky avranno anche la possibilità di seguire il match in televisione mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

Gli abbonati a DAZN avranno anche la possibilità di vedere Frosinone-Trapani in diretta streaming sui loro pc e notebook, nonché su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta proporrà il consueto 3-5-2 dei ciociari e avrà Trotta ed Eguelfi come unici indisponibili per infortunio. Davanti probabile conferma per il tandem composto da Ciano e Dionisi. A centrocampo Paganini agirà sulla fascia destra, con Beghetto a sinistra e al centro Tribuzzi e Haas mezzali ai lati del playmaker Maiello. In difesa, davanti al portiere Bardi, Brighenti, Ariaudo e Capuano dovrebbero comporre la linea a tre.

Baldini pensa invece a un cambio di modulo, con probabile ritorno al 4-3-1-2 in luogo del 4-1-4-1 visto contro l' . Fra i pali ci sarà il promettente Carnesecchi, davanti a lui Del Prete e Jakimovski agiranno da terzini, con Pagliarulo e Scognamillo coppia centrale difensiva. A centrocampo la regia sarà affidata al francese Taugourdeau, Luperini giocherà da mezzala destra e Aloi da mezzala sinistra. Davanti Moscati sarà avanzato sulla trequarti dietro le due punte Nzola e Pettinari.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Tribuzzi, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.

TRAPANI (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Aloi; Moscati; Nzola, Pettinari.