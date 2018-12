Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita il Sassuolo nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Frosinone di Moreno Longo ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi nella 16ª giornata di Serie A . I ciociari sono penultimi in classifica con 8 punti e un ruolino di marcia con una vittoria, 5 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani sono invece settimi assieme a Roma, Atalanta e Parma a quota 21, e hanno fatto un cammino con 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i Canarini l'attaccante Camillo Ciano è il miglior realizzatore con 3 goal in 13 presenze, il ghanese Kevin-Prince Boateng e il senegalese Khouma Babacar sono invece i giocatori più prolifici dei neroverdi con 4 reti. Il Frosinone è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 gare, il Sassuolo ha riportato invece una sconfitta e 2 pareggi consecutivi negli ultimi 3 turni.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-SASSUOLO

Frosinone-Sassuolo si giocherà domenica 16 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà il 3° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FROSINONE-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La partita Frosinone-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-SASSUOLO

Per Longo con i lungodegenti Dionisi, Paganini e Hallfredsson, ma recupera Krajnc e Gori. Nel 3-4-2-1 del tecnico torinese, Ciano e uno tra Cassata e Campbell agiranno a supporto del terminale offensivo Ciofani, favorito su Pinamonti. A centrocampo gli esterni saranno Zampano e Beghetto.

De Zerbi perde Djuricic per squalifica e avrà out anche Boateng, Boga, Sernicola e Adjapong. Possibile conferma del 3-5-2 con tandem offensivo Berardi-Babacar, in regia Sensi dovrebbe essere preferito a Magnanelli. Nella difesa a tre spazio a Magnani, mentre a centrocampo Di Francesco più di Rogerio sulla fascia sinistra.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Campbell, Ciano; D. Ciofani.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Duncan, Sensi, Bourabia, Di Francesco; Babacar, Berardi.