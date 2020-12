Frosinone-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Salernitana fa visita al Frosinone per il 12esimo turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Orario: 21:00

21:00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

E' attualmente la favorita al ritorno in dopo più di un ventennio, la Salernitana di Castori. Prima in classifica in Serie B, la formazione campana sogna di tornare realmente nella massima serie: di fronte alla capolista il Frosinone, in estate finalista ai playoff.

Segui Frosinone-Salernitana in diretta streaming su DAZN

La Salernitana guida la classifica davanti ad e , distanti rispettivamente uno e due punti, mentre il Frosinone di Nesta è al quinto posto a quota venti: per i padroni di casa la possibilità di agganciare la squadra granata in caso di successo.

Nell'ultima giornata di Serie B la Salernitana è stata sconfitta 3-1 dal , mentre il Frosinone ha avvicinato la capolista alla pari delle altre contendenti al ritorno in Serie A: per il team ciociaro un pari spettacolo contro il per 2-2

In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-SALERNITANA

La sfida tra Frosinone e Salernitana si giocherà allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone: appuntamento venerdì 18 dicembre alle ore 21.00

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Frosinone-Salernitana. I suoi clienti potranno vederla anche sulle moderne smart tv, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita, per coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky, sarà visibile in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà seguire Frosinone-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer e notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti anche per la visione on demand.

Supotrete seguireancheCollegandovi sul sito troverete, infatti, gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con le azioni salienti, i goal e gli eventi.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi: Brighenti, Szyminski, Curado; Salvi, Maiello, Kastanos, Zampano; Rohden; Parzyszek, Novakovich.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Aya; Kupisz, Dziczek, Di Tacchio, Cicerelli, Casasola; Tutino, Djuric.