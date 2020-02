Frosinone-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita la Salernitana nel big match della 26ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida la di Gian Piero Ventura nel big match della 26ª giornata del campionato di Serie B. I ciociari sono secondi in classifica con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, i campani si trovano al 5° posto assieme al a quota 39, con un cammino di 11 vittorie, 6 pareggi e 8 k.o.

Bilancio di assoluto equilibrio nei 9 precedenti in Serie B fra le due formazioni, con 3 vittorie per parte e altrettanti pareggi. Il Frosinone è reduce da una striscia positiva di 5 vittorie consecutive, la Salernitana invece ha rimediato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Federico Dionisi è il miglior marcatore dei giallazzurri con 8 reti realizzate, mentre Djuric, che non sarà della partita per infortunio, è il bomber dei granata con un bottino di 9 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Salernitana

Frosinone-Salernitana Data: 29 febbraio 2020

29 febbraio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO FROSINONE-SALERNITANA

Frosinone-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 10 ° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Il big match Frosinone-Salernitana sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di seguire Frosinone-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione per la visione on demand.

Nesta ha una lunga lista di indisponibili per infortunio, da Ciano ad Ardemagni, passando per Tabanelli, Paganini, Gori e Bastianello. Davanti il tandem offensivo, nel 3-5-2, sarà composto da Dionisi e Novakovich. A centrocampo Maiello agirà in cabina di regia, con Rohden e Haas mezzali e Salvi e Beghetto a presidiare le due fasce. Tutto invariato in difesa, con la consolidata linea a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano davanti al portiere Bardi.

Sarà 3-5-2 anche per Ventura, che in avanti potrebbe affidarsi a Giannetti in coppia con Jallow, vista l'indisponibilità per infortunio di Djuric. A centrocampo Cicerelli e Walter López si candidano ad agire da esterni di fascia, con Dziczek playmaker e Akpa Akpro e Kiyine mezzali. Indisponibili Di Tacchio e Lombardi, entrambi ai box per problemi fisici. Fra i pali giocherà Micai, in difesa Aya completerà la linea a tre con Migliorini e Jaroszynski. Forfait anche per Mantovani, Curcio e il portiere Russo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Dziczek, Kiyine, W. López; Giannetti, Jallow.