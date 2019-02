Frosinone-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita la Roma nel derby laziale della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Frosinone di Marco Baroni ospita la Roma di Eusebio Di Francesco nel derby laziale, anticipo serale del sabato della 25ª giornata di Serie A . I ciociari sono penultimi in classifica con 16 punti e un cammino di 3 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, mentre i capitolini si trovano al 5° posto a quota 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte.

L'attaccante Camillo Ciano è il miglior marcatore dei giallazzurri con 6 goal realizzati in 21 presenze, mentre con 8 reti in 16 partite giocate 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico fra i giallorossi. Il Frosinone ha rimediato 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, la Roma invece ha ottenuto un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-ROMA

Frosinone-Roma si disputerà la sera di sabato 23 febbraio 2019 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, con fischio d'inizio previsto per le 20.30. Per le due squadre sarà il 4° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FROSINONE-ROMA IN TV E STREAMING

Il derby laziale Frosinone-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . Tifosi e appassionati potranno dunque vedere la partita, ad esempio, su smart tv abilitate, pc, tablet e smartphone. Sarà inoltre possibile seguire la gara collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

L'evento, inoltre, sarà disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere la gara integrale o gli highlights del match comodamente quando lo preferiranno.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-ROMA

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Marcano, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.