Frosinone-Roma, Di Francesco: "Zaniolo verso la panchina, De Rossi titolare"

Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Frosinone-Roma: "Non possiamo approcciare nel modo sbagliato questa gara".

Nella conferenza stampa della vigilia, Eusebio Di Francesco ha affrontato i diversi temi legati alla partita tra Frosinone e Roma. Valevole per la 25esima giornata di Serie A, la gara si disputerà sabato 23 febbario alle ore 20.30 presso lo stadio Benito Stirpe.

"La partita più importante è sempre la prossima, e quindi adesso è quella contro il Frosinone. Non dobbiamo pensare a Porto e Lazio. Se sottovalutiamo la gara, con l'approccio sbagliato, ci mettiamo in difficoltà da soli. Tra l'altro loro sono in netta ripresa".

Eusebio Di Francesco ha commentato quindi le insidie della sfida contro il Frosinone, prima di passare poi a qualche indizio importante di formazione.

"Ci sono quattro diffidati è vero, qualcuno di loro giocherà sicuro. Farò delle rotazioni, farò del turnover, ma saranno scelte che ho sempre fatto. L'indiziato per rifiatare è Zaniolo? Potrebbe essere, è probabile che domani possa partire dalla panchina. De Rossi invece giocherà dal primo minuto. Under non è ancora pronto. Domani Dzeko sarà il nostro attaccante. Kluivert, El Shaarawy e Perotti si giocano le due maglie sugli esterni. Pastore si sta allenando molto bene, potremmo rivederlo domani. Magari giocheremo anche a specchio col Frosinone".

L'allenatore della Roma sa bene che la sua squadra va in difficoltà contro avversari chiusi, che attendono davanti alla propria porta. Il Frosinone infatti potrebbe giocare in questa maniera.