Frosinone-Roma 2-3: Dzeko cuore Roma, Lupa a -1 dal Milan

Vittoria in extremis quella della Roma sul campo del Frosinone: 3-2 grazie alla doppietta di Dzeko ed al goal di Pellegrini.

Partita dalle mille emozioni quella del Benito Stirpe, con la Roma che riesce in pieno recupero ad avere la meglio per 3-2 contro il Frosinone . Goal decisivo firmato da Dzeko (autore di una doppietta).

I padroni di casa pressano con costanza, costringendo i giallorossi nella loro metà campo ed approfittando di una indecisione tra Nzonzi e De Rossi e dell'indecisione di Olsen passano in vantaggio con Ciano.

A svegliare la squadra di Di Francesco, che rischia di subire il 2-0 ancora con Ciano (sinistro alto da posizione ravvicinata), è Dzeko. Nel giro di due minuti il bosniaco prima sigla l'1-1 e poco dopo, con una giocata da trequartista, dà il via all'azione che porta al 2-1 di Pellegrini.

Nella ripresa la Roma mantiene bassi i ritmi ed impedisce che ogni tentativo offensivo del Frosinone si trasformi in qualcosa di effettivamente pericoloso. Dzeko e Cristante vanno vicini al 3-1 e tutto sembra propendere per una vittoria senza patemi. Baroni si gioca le carte Molinaro e Pinamonti, ed è proprio da un lancio in profondità dell'ex Torino e dal tap-in vincente dell'ex Inter che arriva il goal 2-2.

Il forcing finale della Lupa è confusionario, ma a mettere le cose a posto ci pensa De Rossi: il capitano serve una palla al bacio ad El Shaarawy, il cui assist per Dzeko vale tre punti fondamentali in zona Champions League.

I GOAL

5' CIANO 1-0 - Sinistro dalla distanza che Olsen non riesce a trattenere e che si insacca dalla parte opposta rispetto a quella dell'intervento del portiere svedese.

30' DZEKO 1-1 - Il bosniaco anticipa Goldaniga in area di rigore e lascia partire un destro rasoterra che si infila all'angolino.

32' PELLEGRINI 1-2 - Tap-in in scivolata sul diagonale destro di El Shaarawy solamente deviato da Sportiello.

80' PINAMONTI 2-2 - Destro ravvicinato a porta vuota sull'assist dalla fascia destra di Ciano.

90' DZEKO 2-3 - Lancio di De Rossi, assist dalla sinistra di El Shaarawy e tap-in con il corpo del bosniaco da posizione ravvicinata.

IL TABELLINO

FROSINONE-ROMA 2-3

MARCATORI: 5' Ciano (F), 30' Dzeko (R), 32' Pellegrini (R), 80' Pinamonti (F), 94' Dzeko (R)

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah (77' Trotta), Viviani, Cassata, Beghetto (60' Molinaro); Ciano, Ciofani (67' Pinamonti).

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas (77' Fazio), Marcano, Kolarov; De Rossi, Nzonzi (65' Cristante); El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Perotti (65' Zaniolo); Dzeko.

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Dzeko, El Shaarawy, Goldaniga, Cassata

ESPULSI: nessuno