Frosinone-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Frosinone sfida la Reggina nella 19ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Reggina

-Reggina Data: 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Frosinone di Alessandro Nesta sfida in casa la Reggina di Marco Baroni nella 19ª giornata di Serie B. I ciociari, che hanno una gara da recuperare, sono noni in classifica con 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi occupano il terzultimo posto a quota 15, con un cammino di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 k.o.

Nei 9 precedenti fra le due squadre in Serie B, gli amaranto sono in vantaggio con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 affermazioni dei giallazzurri. Il Frosinone ha rimediato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 partite, la Reggina ha collezionato invece 2 vittorie e 2 sconfitte di fila nelle precedenti 4 giornate.

Andrija Novakovich è il bomber dei ciociari con 5 reti realizzate, mentre, con lo stesso bottino, Daniele Liotti è il giocatore più prolifico della Reggina. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-REGGINA

Frosinone-Reggina si disputerà il pomeriggio di sabato 23 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Serra di , è previsto per le ore 14.00. Sarà il 10° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La partita Frosinone-Reggina sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox, o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni.

Attraverso DAZN sarà possibile vedere Frosinone-Reggina in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

permetterà ai suoi lettori di seguireCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Nesta dovrebbe affidarsi fra i pali a Iacobucci, preferito a Bardi. In difesa Brighenti, Ariaudo e Szyminski dovrebbero comporre la linea a tre. Le due fasce saranno presidiate da Zampano e Beghetto, mentre in mezzo Carraro agirà in cabina di regia, mentre Boloca e Kastanos saranno le due mezzali. In attacco Millico potrebbe scalzare il polacco Parzyszek per comporre il tandem offensivo con Novakovich.

Baroni risponderà con un 4-2-3-1. In attacco potrebbe rivedersi dal 1' l'argentino Denis. Alle sue spalle scalpita per un posto da titolare il francese Ménez, ormai ristabilito dall'infortunio che lo ha costretto a un lungo stop, con Situm e Liotti ad affiancarlo. Nicolò Bianchi e Folorunsho formeranno la coppia dei mediani. In difesa, davanti al portiere Nicolas, agiranno i terzini Delprato e Di Chiara, con Loiacono e Cionek coppia centrale.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Boloca, Carraro, Kastanos, Beghetto; Novakovich, Millico.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; N. Bianchi, Folorunsho; Situm, Ménez, Liotti; Denis.