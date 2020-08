Frosinone-Pordenone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Frosinone contro Pordenone nella semifinale d'andata dei playoff di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

FROSINONE-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -Pordenone

• Data: domenica 9 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

Dopo aver eliminato il Cittadella al termine di 120 minuti al cardiopalma, il Frosinone prosegue la propria avventura nei playoff di Serie B affrontando il Pordenone in semifinale. Partite d'andata e ritorno, per un doppio confronto da cui verrà fuori il nome di una delle due finaliste che si giocheranno la promozione in A contro o .

I ciociari, allenati da Alessandro Nesta, si sono guadagnati le semifinali battendo il 3-2 ai supplementari grazie ad una prodezza di Ciano al 121': Frosinone che se la vedrà col Pordenone, quarto nella stagione regolare e che dunque inizia i propri playoff senza essere passato per il turno preliminare.

Tutto su Frosinone-Pordenone: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-PORDENONE

Frosinone-Pordenone, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, si gioca domenica 9 agosto allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00.

La partita tra Frosinone e Pordenone è un'esclusiva DAZN, detentrice dei diritti del campionato di Serie B: la sfida, sarà visibile in diretta .

Frosinone-Pordenone verrà trasmessa in streaming su DAZN, sul sito www.dazn.com/it o tramite l'app ufficiale scaricabile su smart , smartphone, tablet, PS4 o XBox: per assistere al match, occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento.

In alternativa, dopo essersi abbonati, basterà collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

La semifinale d'andata dei playoff di Serie B tra Frosinone e Pordenone, sarà disponibile anche sul nostro sito in diretta testuale: prepartita, le formazioni delle due squadre e racconto delle azioni salienti.

Frosinone con Novakovich e Dionisi tandem d'attacco, anche se salgono le quotazioni del match-winner di Cittadella Ciano. Salvi e Beghetto esterni nel 3-5-2 di Nesta, Maiello in regia, difesa guidata da Ariaudo.

Nel Pordenone spazio al talento Pobega nei panni di mezzala, con Tremolada tra le linee ad ispirare la coppia offensiva Ciurria-Strizzolo. L'ex viola Camporese nel cuore della retroguardia.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich. All. Nesta.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, Almici; Mazzocco, Pasa, Pobega; Tremolada; Ciurria, Strizzolo. All. Tesser.