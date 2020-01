Frosinone-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita il Pordenone nella 20ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida il Pordenone di Attilio Tesser nell'anticipo del venerdì della 20ª giornata di Serie B. I ciociari sono sesti in classifica assieme ad e con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, i friulani si trovano al 2° posto a quota 34, con un cammino di 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Segui Frosinone-Pordenone in diretta streaming su DAZN

L'unico confronto in Serie B fra le due formazioni è la gara di andata, che ha visto una netta affermazione per 3-0 della squadra neroverde con una doppietta di Pobega e un goal di Barison. La gara apre il 2020 del torneo cadetto: i giallazzurri sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte di fila e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i Ramarri del Noncello invece hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate.

Camillo Ciano è il miglior marcatore del Frosinone con 6 reti realizzate, mentre Luca Strizzolo con 7 goal all'attivo è il bomber del Pordenone. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Pordenone

Frosinone-Pordenone Data: 17 gennaio 2020

17 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN e Rai Play

ORARIO FROSINONE-PORDENONE

Frosinone-Pordenone si disputerà la sera di venerdì 17 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di , è in programma per le ore 21.00. Sarà il 2° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

L'anticipo Frosinone-Pordenone sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Frosinone-Pordenone sarà inoltre trasmessa in tv in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 20.45.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire l'anticipo della 20ª giornata di Serie B, Frosinone-Pordenone, in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

La partita Frosinone-Pordenone sarà visibile in diretta streaming in chiaro anche su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica.

Nesta punterà sul suo 3-5-2. Davanti conferma per il tandem composto da Ciano e Dionisi. A centrocampo potrebbe debuttare dall'inizio il nuovo acquisto Tabanelli, in ballottaggio con Gori come mezzala sinistra. La regia sarà affidata a Maiello, con Hass mezzala destra e sulle due fasce Paganini a destra e Beghetto in vantaggio a sinistra sull'altro acquisto D'Elia. In difesa linea a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano. Fra i pali Iacobucci potrebbe vincere il ballottaggio con Bardi.

Tesser dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. In porta ci sarà Di Gregorio, davanti a lui la coppia centrale difensiva vedrà Camporese accanto a Barison, con Semenzato terzino destro al posto dello squalificato Almici e De Agostini a sinistra. In mezzo al campo Burrai sarà il playmaker, con Misuraca e Pobega che potrebbero agire da mezzali ai suoi lati. In attacco sulla trequarti dovrebbe giocare Chiaretti, con Strizzolo e Ciurria di punta. Non è da escludere tuttavia l'avanzamento dello stesso Chiaretti in coppia con Strizzolo, il che comporterebbe la panchina per Ciurria e l'innesto sulla trequarti di Gavazzi.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Haas, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Ciano, Dionisi.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria.