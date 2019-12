Frosinone-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone ospita il Pescara nella 16ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta ospita in casa il di Luciano Zauri nella 16ª giornata del campionato di Serie B. I ciociari occupano il 5° posto in classifica assieme al con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, gli abruzzesi si trovano al 9°posto assieme ad e a quota 21, con un cammino di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Negli 8 precedenti fra le due formazioni in Serie B, prevalgono i pareggi, 4, a fronte di 3 successi dei laziali e di un'unica affermazione biancazzurra. Il Frosinone è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, il Pescara invece ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Camillo Ciano è il miglior marcatore dei giallazzurri con 6 reti realizzate, Cristian Galano è invece il bomber dei biancazzurri con un bottino di 9 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO FROSINONE-PESCARA

Frosinone-Pescara si disputerà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Marco Serra della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà il 9° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Frosinone-Pescara sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno seguire Frosinone-Pescara in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricano l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta si affiderà al 3-5-2 e in attacco darà fiducia al consolidato tandem composto da Dionisi e Ciano, ma quest'ultimo è insidiato da Novakovich. A centrocampo Paganini e Beghetto agiranno sulle due fasce, con Maiello playmaker e Haas e Gori mezzali. Dietro, davanti al portiere Bardi, la solita linea a tre composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano.

Zauri se la giocherà con il 3-4-1-2 e schiererà Kastrati fra i pali, mentre Vitturini, Drudi e Scognamiglio comporranno la difesa a tre. In mediana Zappa e Crecco saranno i due esterni, con Busellato e Kastanos interni. Davanti sulla trequarti sarà avanzato Memushaj alle spalle della coppia d'attacco che dovrebbe essere composta da Galano e Machín. Saranno indisponibili il portiere Fiorillo, il terzino Balzano, il difensore centrale Bettella e le punte Tumminello, Di Grazia e Brunori.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Haas, Maiello, Gori, Beghetto; Ciano, Dionisi.

PESCARA (3-4-1-2): Kastrati; Vitturini, Drudi, Scognamiglio; Zappa, Busellato, Kastanos, Crecco; Memushaj; Galano, Machín.