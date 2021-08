Frosinone-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Torna in campo la Serie B. Il Frosinone sfida il Parma di Buffon: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili forma

FROSINONE-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Parma

Frosinone-Parma Data: venerdì 20 agosto

venerdì 20 agosto Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Calcio (202 satellite), DAZN

Sky Sport Calcio (202 satellite), DAZN Streaming: Sky Go, Now, DAZN

Debutto in campionato per il Parma grandi firme di Maresca. La squadra gialloblu, reduce da una bruciante retrocessione, ha fatto le cose in grande e punta subito alla risalita. Il Frosinone affidato ancora a Grosso ha rinnovato e ringiovanito la rosa e punta ad una stagione tranquilla con vista playoff. Sono tre le gare giocate tra le due squdare: due vittorie per il Frosinone e una per il Parma. L'ultima sfida risale alla stagione 2018-19 con il successo dei laziali per 3-2.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Frosinone-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-PARMA

La gara tra Frosinone e Parma aprirà la stagione 2021-22 di Serie B. Calcio d'inizio fissato per venerdì 20 agosto alle ore 20.45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

La gara tra Frosinone e Parma sarà visibile su Sky Sport che detiene i diritti per trasmettere il campionato: la gara andrà in onda su Sky Sport Calcio (202 satellite). Il match sarà visibile pure su Dazn. Per godersi il match basterà avere una smart tv di ultima generazione compatibile con l’app di DAZN, oppure una televisione collegata al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gustarsi il match inaugurale della stagione di Serie B tra Frosinone e Parma c’è anche, ovviamente, l’opzione streaming, accedendo all’app di DAZN tramite dispositivi come pc, smartphone e tablet. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky

IN DIRETTA SU GOAL

Goal dà la possibilità ai suoi lettori di seguire Frosinone-Parma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

Sarà 4-3-3 per il Frosinone con De Lucia in porta, Brighenti, Gatti, Szyminski e Zampano in difesa. Rohden, Maiello e Boloca in mezzo. Canotto, Ciano e Tribuzzi in avanti.

4-2-3-1 per il Parma con Colombi in porta, Sohm, Osorio, Balogh e Gagliolo in difesa, Juric e Vazquez in mediana, Man, Brunetta e Tutino esterni, Inglese in avanti.

FROSINONE (4-3-3): De Lucia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Canotto, Ciano, Tribuzzi.

PARMA (4-2-3-1): Colombi; Sohm, Osorio, Balogh, Gagliolo; Juric, Vazquez; Man, Brunetta, Tutino; Inglese.