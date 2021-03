Frosinone-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Frosinone sfida il Monza nella 26ª giornata infrasettimanale di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FROSINONE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Frosinone-Monza

Frosinone-Monza Data: 2 marzo 2021

2 marzo 2021 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Frosinone di Alessandro Nesta sfida in casa il Monza di Cristian Brocchi nella 26ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. Il tecnico dei ciociari, reduce da una batosta per 4-0 in trasferta contro la Cremonese, si gioca la panchina contro il suo ex compagno di squadra in rossonero.

I ciociari sono scivolati in 11ª posizione a quota 33 punti, con un cammino di 8 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, e rischiano di veder sfumare l'obiettivo playoff, i brianzoli sono al 2° posto a 3 lunghezze di distanza dall'Empoli capolista con 43 punti frutto di 11 successi, 10 pareggi e 4 sconfitte.

L'unico precedente in Serie B fra le due squadre è costituito dalla gara di andata, che vide una vittoria casalinga per 2-0 dei lombardi. Il Frosinone ha riportato 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, il Monza ha collezionato invece 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

L'attaccante Andrija Novakovich è il miglior marcatore dei Canarini con 6 goal all'attivo, in casa biancorossa i bomber sono Kevin-Prince Boateng e Dany Mota con 5 reti ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FROSINONE-MONZA

Frosinone-Monza si giocherà il pomeriggio di martedì 2 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 2ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 17.00.

La sfida Frosinone-Monza sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno seguire la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno inoltre vedere Frosinone-Monza in diretta streaming sui dispositivi mobili, come tablet e smartphone, previo scaricamento della app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma. La app, una volta scaricata, andrà avviata e la diretta partirà quando si seleziona il match nel palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights della gara e l'evento integrale saranno a disposizione dei clienti per la visione on demand.

Con Goal potrete seguire Frosinone-Monza anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con goal, eventi e azioni salienti.

Nesta punterà sul 3-5-2 e deve riscattare il pesante k.o. contro il Monza. In attacco conferma per il tandem Novakovich-Iemmello, ma mancheranno 3 giocatori per squalifica: si tratta di Rohden, Kastanos e Brighenti, che hanno raggiunto tutti e tre il limite delle ammonizioni. A centrocampo è probabile che sia Maiello ad agire in cabina di regia, con Boloca e Gori mezzali. Sulle due fasce Salvi a destra e Vitale, preferito a Zampano, a sinistra. Dietro ci sarà spazio per Curado nella linea a tre con Ariaudo e Capuano. In porta giocherà Bardi.

Brocchi potrebbe confermare la fiducia a Mario Balotelli come centravanti nel suo 4-3-3. Ai lati di SuperMario si candidano a completare il tridente D'Alessandro e Dany Mota. A centrocampo Scozzarella sarà il playmaker, con Frattesi e Barillà mezzali al suo fianco. Dietro, davanti al portiere Di Gregorio, Donati e Carlos Augusto agiranno da esterni bassi, mentre Bellusci e Pirola formeranno la coppia centrale difensiva.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Capuano; Salvi, Boloca, Maiello, Gori, Vitale; Novakovich, Iemmello.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; D'Alessandro, Balotelli, Dany Mota.