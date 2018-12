Frosinone-Milan, Suso non convocato: rientrano Kessie e Bakayoko

Nella lista dei convocati di Gattuso non figura Suso, che salterà la trasferta di Frosinone: rientrano invece Kessie e Bakayoko.

Momento nero per il Milan di Gattuso, chiamato a rialzare la testa negli ultimi impegni ufficiali dell'anno solare: l'allenatore rossonero perde anche Suso, elemento chiave del gioco rossonero, per la trasferta di Frosinone.

L'esterno spagnolo non figura infatti nell'elenco dei convocati diramato dall'allenatore del Diavolo, che invece recupera le due colonne di centrocampo Kessie e Bakayoko dopo le squalifiche. Davanti spazio dunque a Castillejo in al posto del connazionale spagnolo, che dovrà essere valutato anche per la prossima sfida casalinga contro la SPAL.

Accanto a Gonzalo Higuain potrebbe tornare dal primo minuto Cutrone, con Calhanoglu a sinistra nel 4-4-2. In difesa potrebbe tornare titolare Musacchio accanto a Romagnoli dopo il lungo stop: Calabria si riprende il ruolo da terzino destro.

I convocati del Milan:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata.

Centrocampisti: Bakayoko, Kessie, Mauri, Montolivo, Torrasi.

Attaccanti: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Tsadjout.

