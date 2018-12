Frosinone-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Frosinone ospita il Milan nel lunch match della 18ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Frosinone di Marco Baroni ospita il Milan di Gennaro Gattuso nel lunch match della 18ª giornata di Serie A. I ciociari sono penultimi in classifica con 9 punti, frutto di una vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte, i milanesi sono scivolati in 5ª posizione con 27 punti e un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

L'attaccante Camillo Ciano è il miglior realizzatore dei giallazzurri con 4 goal in 15 presenze, mentre 'Il Pipita' Gonzalo Higuain è il giocatore più prolifico dei rossoneri in campionato con 5 reti in 13 partite giocate. Il Frosinone è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Milan ha ottenuto invece due pareggi consecutivi e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA FROSINONE-MILAN

Frosinone-Milan si giocherà mercoledì 26 dicembre alle ore 12.30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sarà il 3° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN IN TV E STREAMING

Il lunch-match Frosinone-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-MILAN

Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Hallfredsson, Dionisi e Paganini e dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In difesa ballottaggio fra Capuano e Krajnc, a centrocampo Gori e Crisetig si candidano per far rifiatare Chibsah o Maiello. In attacco Ciano affiancherà uno tra Pinamonti o Ciofani: panchina in vista per Campbell.

Gattuso potrebbe confermare il 4-3-3. In questo caso ad essere sacrificato ancora una volta sarebbe Cutrone, con Suso e Calhanoglu esterni alti. L'alternativa è il ritorno alle due punte, con conseguente esclusione di Mauri. A centrocampo, scontata la squalifica, rientrano Bakayoko e Kessié. In difesa Calabria torna terzino e spinge Abate in panchina.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Suso, Higuain, Calhanoglu.