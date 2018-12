Frosinone-Milan, le pagelle: Donnarumma un muro, male Higuain

Nel Frosinone Ghiglione su tutti, bene nel complesso il pacchetto difensivo. Nel Milan Donnarumma su tutti, deludono Higuain e Cutrone.

FROSINONE

SPORTIELLO 6,5: Fortunato nel primo tempo in occasione del palo di Castillejo, per il resto se la cava più che bene. Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

GOLDANIGA 6: Prestazione senza sbavature. Sempre attento, argina senza affanni chi arriva dalle sue parti.

ARIAUDO 6,5: Sempre pronto ad immolarsi sulle conclusioni altrui, respinge diversi palloni. Stringe i denti finché può, poi è costretto a lasciare il campo ad un quarto d’ora dal termine. (75’ SALAMON SV)

KRAJNC 6: Attento di testa, le palle alte sono tutte le sue. In avvio soffre Castillejo, poi con il passare dei minuti gli prende le misure.

GHIGLIONE 7: E’ lui il giocatore più pericoloso del Frosinone. Domina sulla sua fascia di competenza e chiama in due occasioni Donnarumma al grande intervento. (74’ ZAMPANO SV)

CHIBSAH 6,5: Mette a disposizione della squadra la sua forza fisica e, quando può, tenta anche qualche sortita offensiva .

MAIELLO 6: Abbastanza opaco all’inizio, cresce nella ripresa. Nella fase più complicata del match gestisce il pallone con buona calma.

CRISETIG 5,5: Il più in affanno nella linea di mediana del Frosinone. Dove non arriva con la tecnica arriva con la grinta. Nella ripresa viene ammonito e la cosa un po’ lo condiziona.

BEGHETTO 6: Vita non facile contro Castillejo nel primo tempo. Lo spagnolo lo costringe più a difendere che ad offendere, le cose vanno però meglio nella ripresa.

CIANO 6: Si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è sempre insidioso.

PINAMONTI 6: Si mette al servizio della squadra: è lui a provare a far alzare il Frosinone e, quando non ci riesce, si rende utile in fase di contenimento. (79’ CIOFANI SV)

MILAN

DONNARUMMA 7: Alla fine risulta decisivo con almeno tre interventi molto importanti. C’è tanto di suo nel pareggio strappato dal Milan.

CALABRIA 6: Qualche buona sortita offensiva e almeno un paio di cross interessanti in area. Prestazione certamente sufficiente (74’ CONTI 6: Entra per garantire freschezza sull’out di destra, per lui altri minuti importanti nelle gambe ).

MUSACCHIO 5,5: Torna titolare dopo più di un mese e si vede. A volte fatica a prendere le misure, in generale è meno sicuro di altre occasioni.

ROMAGNOLI 6: Non perfetto, al solito però ce la mette tutta. Si rende anche pericoloso in attacco con un colpo di testa.

RODRIGUEZ 5: In costante affanno contro Ghiglione, non basta una buona partenza a rendere la sua prova positiva.

KESSIE’ 5,5: Si vede poco e non riesce a far valere il suo strapotere fisico. Sbaglia anche un paio di scelte importanti.

BAKAYOKO 6: In crescita, nel primo tempo è tra i migliori in campo. Con l’avvicinarsi del 90’ va leggermente in affanno.

CALHANOGLU 5: Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Pochissimi spunti degni di nota.

CASTILLEJO 6: Nel primo tempo a tratti sembra di vedere Suso in campo. Sfortunato nel colpire un palo, cala vistosamente nel secondo tempo (74’ LAXALT 5,5: Si vede pochissimo dopo il suo ingresso in campo ).

HIGUAIN 5: Male, sembra l’ombra del grande bomber ammirato fino a pochi mesi fa. Nel finale si fa vedere con più intraprendenza, di fatto però fallisce in maniera incredibile l’unica vera occasione che riesce a ritagliarsi.

CUTRONE 5,5: Pronti-via, gli capita sui piedi il pallone per sbloccare il risultato, ma sbaglia. Lotta tanto, ma non può bastare.