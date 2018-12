Frosinone-Milan, Gattuso cambia ancora: 4-4-2 e il ritorno di Cutrone

Senza Suso, Gennaro Gattuso ridisegna il suo Milan: a Frosinone sarà 4-4-2 con Higuain e il rientrante Cutrone in avanti. Musacchio c'è.

Goal e vittoria in campionato mancano dal 2 dicembre, data del successo in rimonta sul Parma: da allora il Milan ha collezionato due punti in tre partite senza mai andare a segno, nonostante il ritorno di Gonzalo Higuain dopo la squalifica di due turni per il rosso ricevuto nel finale del match perso con la Juventus.

Nel lunch match del 18esimo turno, i rossoneri fanno visita al Frosinone del nuovo tecnico Baroni, bravo a raccogliere un punto all'esordio sul campo dell'Udinese: in Ciociaria, Gennaro Gattuso presenterà una squadra con diverse novità tattiche e di uomini.

In primis non ci sarà Suso, nemmeno convocato: sarà ritorno al 4-4-2 con l'inserimento di Patrick Cutrone che torna in seguito all'esclusione dal primo minuto contro la Fiorentina, in coppia con il solito 'Pipita' Higuain.

Gattuso può finalmente respirare in mediana, dove ritrova sia Kessié che Bakayoko, reduci da un turno di squalifica: saranno loro i titolari, con Castillejo - sostituto di Suso a destra - e Calhanoglu - di nuovo esterno dopo aver giocato da interno - sulle fasce.

Calabria scala nel suo ruolo naturale di terzino destro, spingendo in panchina Abate: con Romagnoli ci sarà Musacchio, finalmente recuperato e arruolabile dal primo minuto. Completano l'undici titolare Rodriguez a sinistra e Gianluigi Donnarumma tra i pali.

Baroni punta su Ciano - autore del goal del pari su rigore alla 'Dacia Arena' - e uno tra Pinamonti e Ciofani, con il primo favorito. Non convocati Vloet, Capuano e Perica.

Queste le probabili formazioni di Frosinone-Milan:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

