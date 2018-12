Frosinone, Longo ad un passo dall'esonero: Baroni in pole position

Al capolinea l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Frosinone: no di De Biasi e Guidolin, è Baroni il nome caldo.

Una sola vittoria, cinque pareggi e ben dieci sconfitte. Le prime sedici giornate di campionato hanno riservato ben poche soddisfazioni al Frosinone ed infatti i punti in cascina sono appena otto, il che vuol dire penultimo posto in classifica a -5 da quell’Udinese che attualmente occupa l’ultima posizione utile per garantirsi la permanenza in Serie A.

Quella di domenica contro il Sassuolo era vista da molti come la possibile gara della svolta, tra le mura amiche dello Stirpe è invece arrivato l’ennesimo ko figlio di una delle peggiori prestazioni degli ultimi mesi.

Un ulteriore passo indietro, quello fatto dal Frosinone, che secondo quanto riportato da Sky Sport ha convinto la dirigenza a dare il benservito all'attuale allenatore Moreno Longo.

In un primo momento sono stati presi in considerazione i nomi di Gianni De Biasi e Francesco Guidolin. Entrambi però hanno declinato l'offerta. Ragione per la quale il nome più probabile resta quello di Marco Baroni.

Fermo da oltre un anno, ossia da quando è stato esonerato dal Benevento, Baroni sta risolvendo il contratto ancora in essere coi campani ed in questo modo sarà libero di trovare una nuova sistemazione. Dovrebbe firmare nella giornata di martedì un contratto fino alla fine della stagione con opzione per il 2019-2020.