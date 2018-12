Frosinone, Longo a rischio esonero: si valutano Baroni e De Biasi

Potrebbe essere ad un passo dal capolinea l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Frosinone: il club pensa a Baroni, De Biasi e anche Guidolin.

Una sola vittoria, cinque pareggi e ben dieci sconfitte. Le prime sedici giornate di campionato hanno riservato ben poche soddisfazioni al Frosinone ed infatti i punti in cascina sono appena otto, il che vuol dire penultimo posto in classifica a -5 da quell’Udinese che attualmente occupa l’ultima posizione utile per garantirsi la permanenza in Serie A.

Quella di domenica contro il Sassuolo era vista da molti come la possibile gara della svolta, tra le mura amiche dello Stirpe è invece arrivato l’ennesimo ko figlio di una delle peggiori prestazioni degli ultimi mesi.

Un ulteriore passo indietro, quello fatto dal Frosinone, che ha portato la società a riflettere sulla posizione di Longo. Secondo quanto riportato da Sky, dopo le prime valutazioni, sembra adesso essersi fatta più concreta l’ipotesi dell’esonero e già si starebbero vagliando alcuni nomi per l’eventuale sostituzione.

Al momento, tra i tecnici in pole ci sarebbero Marco Baroni (fermo da oltre un anno quando venne esonerato dal Benevento) e Gianni De Biasi (che è reduce da un’avventura non fortunata all’Alaves e che comunque sarebbe più propenso ad aspettare un’eventuale chiamata da Bologna).

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a questi due nomi andrebbe aggiunto anche un altro ma più difficilmente raggiungibile: quello di Francesco Guidolin.

I prossimi giorni diranno quale sarà la decisione definitiva della società, Longo intanto, dopo il triplice fischio finale della sfida con il Sassuolo, si è già assunto le sue responsabilità, spiegando però come da parte sua non ci sia la minima intenzione di dimettersi.