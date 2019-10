Frosinone-Livorno dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Frosinone sfida il Livorno nel Monday Night dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessandro Nesta sfida in casa il di Roberto Breda nel Monday Night dell'8ª giornata di Serie B, che mette di fronte due squadre in lotta per la salvezza. I ciociari sono terzultimi in classifica con 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, e fino a questo momento hanno deluso le attese. I toscani occupano l'ultimo posto a quota 4, con un cammino di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte.

Nei 6 precedenti fra le due formazioni in Serie B gli amaranto conducono con 3 vittorie, 2 pareggi e un successo dei giallazzurri. Il Frosinone viene da 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, mentre il Livorno ha rimediato una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte di misura.

Luca Paganini e Marco Capuano sono i migliori marcatori dei laziali con 2 reti a testa, Davide Marsura è invece il giocatore più prolifico dei toscani con 4 goal realizzati. Sia Paganini, sia Marsura salteranno la gara per squalifica, come del resto Gori del Frosinone. In questa pagina tutte le informazioni su Frosinone-Livorno: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FROSINONE-LIVORNO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO FROSINONE-LIVORNO

Frosinone-Livorno si disputerà la sera di lunedì 21 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Ivano Pezzuto della sezione di , è previsto per le ore 21.00. Sarà il 7° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B.

La sfida Frosinone-Livorno sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Frosinone-Livorno sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all'emittente satellitare potranno comunque guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca del match sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Gli utenti DAZN potranno anche seguire il Monday Night Frosinone-Livorno in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Nesta avrà indisponibili per squalifica Paganini e Gori a centrocampo e dovrebbe puntare sul 3-5-2. In attacco conferma per la coppia composta da Ciano e Novakovich. In mediana Zampano e Beghetto potrebbero essere i due esterni, con Maiello playmaker e Rohden e Haas mezzali ai suoi lati. In difesa Brighenti, Ariaudo e Capuano a comporre la linea a tre, mentre fra i pali potrebbe rivedersi Bari al posto di Iacobucci.

Breda dovrà fare i conti con le assenze pesanti di Luci e Di Gennaro a centrocampo, entrambi k.o. per infortunio, e di Marsura, squalificato, in attacco. Per questo è possibile un cambio di modulo, con il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-1-2. In porta Zima è favorito su Plizzari, mentre in difesa non dovrebbero esserci sorprese con Boben, Gonnelli e Bogdan a comporre la linea a tre. A centrocampo è probabile l'inserimento di Porcino in mezzo accanto ad Agazzi al posto del capitano, con Del Prato e Gasbarro esterni. Davanti, infine, Rocca agirà da trequartista alle spalle del tandem composto da Ciano e Novakovich.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Novakovich.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Boben, Gonnelli, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Porcino, Gasbarro; Rocca; Mazzeo, Marras.