Frosinone-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FROSINONE-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Frosinone-Lecce

• Data: 20 novembre 2021

• Orario: 14.00

• Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

In una Serie B con le squadre coinvolte nella lotta promozione racchiuse in pochissimi punti, spicca senz'altro la gara tra Frosinone e Lecce, due tra le formazioni più in forma del campionato che si sfidano per la tredicesima giornata del campionato cadetto.

Il Frosinone di Fabio Grosso non perde dallo scorso 2 ottobre, in casa contro il Cittadella: poi 3 vittorie e 2 sconfitte, con il successo largo dell'ultimo turno, quello prima della sosta, contro il Benevento per 1-4 al "Vigorito".

Il Lecce di Marco Baroni, a +2 dal Frosinone e a -1 dal Brescia capolista, è imbattuto invece dalla seconda giornata, dopo la sconfitta all'esordio contro la Cremonese: nella scorsa giornata sonostati 4 i goal rifilati al Parma al "Via del Mare".

Le due formazioni si giocano un posto importante in alta classifica in Serie B: sono 10 i precedenti "in casa" del Frosinone, con 5 successi dei salentini, 2 pari e 3 vittorie dei ciociari, tra cui la storia finale di ritorno dei Playoff di Lega Pro della stagione 2013/14.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Frosinone-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FROSINONE-LECCE

La gara tra Frosinone e Lecce verrà disputata sabato 20 novembre 2021 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.00.

DOVE VEDERE FROSINONE-LECCE IN TV

Ci sono diversi modi per seguire la partita tra Frosinone e Lecce: uno tra questi è DAZN, attraverso cui la gara sarà fruibile in diretta streaming su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

La sfida sarà visibile anche via satellite sui canali di Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Calcio (canale 252 del satellite) se in possesso dell'abbonamento dedicato.

L'alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibbile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

FROSINONE-LECCE IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Frosinone e Lecce sarà trasmessa in streaming sull'app e sul sito di DAZN: basterà aver sottoscritto l'abbonamento e seguire la gara tramite i dispositivi mobili in proprio possesso, sia su iOS che Android e sul proprio pc.

La partita sarà visibile anche tramite l'app di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc.

Altre due alternative sono Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

Il telecronista di Frosinone-Lecce su DAZN sarà Riccardo Mancini.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire la diretta testuale di Frosinone-Lecce. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie sula sfida e vi racconteremo le fasi cruciali e gli eventi della sfida dal calcio d’inizio fino al triplice fischio.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-LECCE

Grosso schiera un 4-3-3 con Ravaglia in porta, Casasola, Gatti, Szyminski e Zampano nella linea difensiva, Lulic e Boloca come mezz'ali con Ricci playmaker dietro a Garritano, Charpentier e Canotto che comporranno il tridente offensivo.

Per Baroni soluzione speculare con un 4-3-3 con Gabriel tra i pali, Gendrey, Dermaku, Lucioni e Barreca in difesa. A centrocampo Gargiulo, Hjulmand e Majer agiranno dietro a Strefezza, Di Mariano e uno tra Coda e Rodriguez, con il primo che è rientrato in gruppo e sarà disponibile per la sfida dello Stirpe.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Lulic, Ricci, Boloca; Garritano, Charpentier, Canotto. All. Grosso

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Barreca; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni